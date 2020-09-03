Muğlaspor'da 2 imza daha

TFF 3. Lig'de Başkan Erol Kapiz'in güven tazelediği kongrenin ardından transfere yönelip daha önce takımda forma giymiş Muğlalı isimleri bünyesine katan Muğlaspor, iç transferde Muhammed Emel'in sözleşmesini yenilerken Fatsa Belediyespor'dan Zeki Sinanoğlu'nu da yuvaya döndürdü. Geçen sezon Play-Off oynayan takımın başarılı isimlerinden olan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed'le nikah tazeleyen yeşil-beyazlılar, 2 yıl önce kadroda yer alan 27 yaşındaki orta saha Zeki'ye imza attırdı. Kariyerinde 1. Lig'de 23, 2. Lig'de 11, 3. Lig'de 153 maçta forma giyen Zeki için düzenlenen imza törenine Başkan Vekili Hüseyin Nizamoğlu ile Asbaşkan ve Basın Sözcüsü Hakan Özcan katıldı.