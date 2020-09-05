Muğlaspor'da 3 imza birden

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Muğlaspor iç transferde 3 imza birden attırdı. Yeşil-beyazlılar Hasan Çelebi, Erol Aydın ve Osman Kocaağa ile sözleşme yeniledi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon öncesi transferlerini sürdüren Muğlaspor'umuz iç transfer çalışmaları kapsamında Hasan Çelebi, Erol Aydın ve Osman Kocaağa ile sözleşme yeniledi. Sözleşmeye imza atan futbolcularımız, Muğlaspor ile yeniden anlaştıkları için mutlu olduklarını dile getirdi" ifadelerine yer verildi.

