Muğlaspor'da Başkan Kapiz bıraktı - Son Dakika

Muğlaspor'da Başkan Kapiz bıraktı

23.12.2020 19:53
Muğlaspor'da Başkan Kapiz bıraktı, System.String[]

MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta evinde Karbel Karaköprü Belediyespor mağlubiyetiyle düşme hattında kalan Muğlaspor'da Başkan Erol Kapiz görevinden istifa etti.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta evinde Karbel Karaköprü Belediyespor mağlubiyetiyle düşme hattında kalan Muğlaspor'da Başkan Erol Kapiz görevinden istifa etti. Yeşil-beyazlılarda yönetim bu gelişme üzerine olağanüstü kongre kararı aldı. Muğlaspor, hafta başında da teknik direktörlük görevine Egemen Urhan'ın yerine Tevfik Ata Tekin'i getirmişti. Kulüpte 3 sezondur başkanlığı yürüten Erol Kapiz, istifa açıklamasında, "Üç sene önce büyük umutlar besleyerek göreve geldiğim Muğlaspor'da, daima nasıl benden sonra gelen başkana iyi bir kulüp teslim ederim düşüncesinde başkanlık yapmaya gayret ettim. Geçtiğimiz sezon pandemi döneminde yaşadığımız büyük zorluklara rağmen Play-Off oynama başarısı gösterdik. Bu sezon yine kulübümüze sahip çıkma düşüncesiyle sorumluluğu üstlenerek yeniden Muğlaspor'umuz için zorlu göreve devam kararı aldım. Bu sezon istediğimiz düzeye çıkamayıp, takımımızın üst üste aldığı olumsuz sonuçlarla birlikte istediğim düzeyde ekonomik desteği de alamayınca açıkçası yönetim anlamında bir değişikliğe gitmenin sağlıklı olacağını düşündüm. Şerefimle, arkadaşlarımla birlikte bu şehrin takımına hizmet ettim. Bugün, şartların bunu getirdiğini düşünüyorum. Üç yıl büyük gururla, onurla sürdürmüş olduğum görevimden istifa ettim. İnşallah Muğlaspor'umuz için hayırlı olur" ifadelerini kullandı.


Olağanüstü Kongre, Ata Tekin, Karaköprü, İstifa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Muğlaspor'da Başkan Kapiz bıraktı - Son Dakika Spor


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