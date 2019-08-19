Son Dakika Haberleri: Muğlaspor'da başkanvekili Tahir Ünsal istifa etti
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Muğlaspor'da başkanvekili Tahir Ünsal istifa etti

1 saat önce

TFF 3. Lig ekiplerinden Muğlaspor'un başkanvekili Tahir Ünsal, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Muğlaspor'da başkanvekili Tahir Ünsal istifa etti, System.String[]
TFF 3. Lig ekiplerinden Muğlaspor'un başkanvekili Tahir Ünsal, görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Yazılı bir açıklama yayımlayan Ünsal, istifa gerekçesinin, Muğlaspor'a tahsis edilen otobüste Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'ün fotoğraflarının yer almasına gösterilen tepkiler olduğunu kaydetti.
Muğlaspor'a katkıları nedeniyle takımın kullandığı otobüsün arkasına başkanların fotoğraflarının konulmasını kendisinin istediğini belirten Ünsal, "Fotoğrafları koyarken bu kadar eleştirilebileceğini hiç beklemedim. Yapılan desteği göstererek, diğer kişi ve kurumların da desteğini alabileceğimizi varsaymıştım. Görevimden istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Bahattin Gümüş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 06:02 Kaynak: AA
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