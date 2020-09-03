Muğlaspor'da Cantürk ve Ömer de tamam

TFF 3. Lig'de 19 Eylül'de başlayacak yeni sezon öncesi transfer harekatını sürdüren Muğlaspor, iç transferde orta saha oyuncusu Ömer Buğdaycı, dış transferde ise Yatağanspor'dan stoper Cantürk Güngör'le sözleşme imzaladı. Geçen sezon kentin Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Yatağan'da forma giyen 25 yaşındaki Cantürk, kariyerinde daha önce Maltepespor ve Aydınspor 1923'te de oynadı.

