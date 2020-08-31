Muğlaspor'da Egemen Urhan dönemi

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Muğlaspor'da Hasan Şermet'ten boşalan teknik direktörlük görevine Egemen Urhan getirildi.

Yeşil beyazlı kulüpte daha öncede antrenör ve teknik adam olarak görev yapan 38 yaşındaki Urhan, başkan vekili Hüseyin Nizamoğlu'nun katıldığı törenle sözleşme imzaladı. Nizamoğlu, kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, bu birlikteliğin yeşil beyazlı camiaya hayırlı olmasını dileyerek, Urhan ve ekibine başarılar diledi.