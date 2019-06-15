Muğlaspor'da Eskihisarlı döndü

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Muğlaspor'da geçmiş yönetimlerde çeşitli görevler yapan Abdullah Eskihisarlı, sportif direktörlük görevine getirildi. Başkan Erol Kapiz ile bir araya gelip sözleşme imzalayan Eskihisarlı, takımın başarısı için ekip olarak çok çalışacaklarını söyledi. Abdullah Eskihisarlı, yeşil-beyazlı kulübün 3'üncü Lig'e yükselmesinde önemli rol oynamıştı.

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