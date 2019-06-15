Muğlaspor'da Eskihisarlı döndü
3 saat önce
TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Muğlaspor'da geçmiş yönetimlerde çeşitli görevler yapan Abdullah Eskihisarlı, sportif direktörlük görevine getirildi.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 12:52 Kaynak: DHA
TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Muğlaspor'da geçmiş yönetimlerde çeşitli görevler yapan Abdullah Eskihisarlı, sportif direktörlük görevine getirildi. Başkan Erol Kapiz ile bir araya gelip sözleşme imzalayan Eskihisarlı, takımın başarısı için ekip olarak çok çalışacaklarını söyledi. Abdullah Eskihisarlı, yeşil-beyazlı kulübün 3'üncü Lig'e yükselmesinde önemli rol oynamıştı.
- Muğla
TFF Yönetim Kurulu görev dağılımını yaptı
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlayacak!
İşte Hamit Altıntop'un TFF'de yeni görevi
Diagne'ye maaş müjdesi! Kazancını ikiye katlayacak