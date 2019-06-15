Son Dakika Haberleri: Muğlaspor'da Eskihisarlı döndü
Son Dakika Spor Haber

Muğlaspor'da Eskihisarlı döndü

3 saat önce

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Muğlaspor'da geçmiş yönetimlerde çeşitli görevler yapan Abdullah Eskihisarlı, sportif direktörlük görevine getirildi.

Muğlaspor'da Eskihisarlı döndü, System.String[]
TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Muğlaspor'da geçmiş yönetimlerde çeşitli görevler yapan Abdullah Eskihisarlı, sportif direktörlük görevine getirildi. Başkan Erol Kapiz ile bir araya gelip sözleşme imzalayan Eskihisarlı, takımın başarısı için ekip olarak çok çalışacaklarını söyledi. Abdullah Eskihisarlı, yeşil-beyazlı kulübün 3'üncü Lig'e yükselmesinde önemli rol oynamıştı.


- Muğla
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 12:52 Kaynak: DHA
Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


TFF Yönetim Kurulu görev dağılımını yaptı Transfer sezonu 17 Haziran'da başlayacak! İşte Hamit Altıntop'un TFF'de yeni görevi Diagne'ye maaş müjdesi! Kazancını ikiye katlayacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.6.2019 16:13:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğlaspor'da Eskihisarlı döndü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]