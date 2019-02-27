Son Dakika Haberleri: Muğlaspor'da Kerimoğlu Dönemi

Muğlaspor'da Kerimoğlu Dönemi

30 dakika önce

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evinde Fatsa Belediyespor'la golsüz berabere kalan Muğlaspor'da teknik direktör Erdinç Pala'nın istifa etmesinin ardından göreve İbrahim Tolgay Kerimoğlu getirildi.

Muğlaspor'da Kerimoğlu Dönemi, System.String[]


TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evinde Fatsa Belediyespor'la golsüz berabere kalan Muğlaspor'da teknik direktör Erdinç Pala'nın istifa etmesinin ardından göreve İbrahim Tolgay Kerimoğlu getirildi. Yeşil-beyazlılar Kerimoğlu ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandı. Başkan Erol Kapiz, Kerimoğlu ile beklenen çıkışı yakalayacaklarını belirterek, "Yönetim olarak bir kan değişikliğine ihtiyaç olduğunu düşündük. Ardından Tolgay hocamızla bu sezon ve önümüzdeki sezon için yola devam etme kararı aldık" dedi. 

Muğlaspor camiasına başarı sözü veren, eski ünlü futbolcu Tugay Kerimoğlu'nun da ağabeyi olan Tolgay Kerimoğlu ise şu cümleleri kullandı:

"Önümüzde 11 maçlık bir periyot var. Alacağımız galibiyetlerle alt sıralardan kurtulmamız gerekiyor. Bahanelere sığınmadan yolumuza devam etmeliyiz. Bu hafta deplasmanda Golcükspor ile karşılaşacağız. Rakibimizi yenerek çıkışa geçmek istiyoruz."

- Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:56 Kaynak: DHA

Fatsa, Türkiye Futbol Federasyonu, Yenikadinda Gösterme, Spor
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