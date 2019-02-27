Muğlaspor'da Kerimoğlu Dönemi
30 dakika önce
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evinde Fatsa Belediyespor'la golsüz berabere kalan Muğlaspor'da teknik direktör Erdinç Pala'nın istifa etmesinin ardından göreve İbrahim Tolgay Kerimoğlu getirildi.
TFF
3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evinde Fatsa
Belediyespor'la golsüz berabere kalan Muğlaspor'da teknik direktör Erdinç Pala'nın istifa etmesinin ardından göreve İbrahim Tolgay Kerimoğlu getirildi. Yeşil-beyazlılar Kerimoğlu ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandı. Başkan Erol Kapiz, Kerimoğlu ile beklenen çıkışı yakalayacaklarını belirterek, "Yönetim olarak bir kan değişikliğine ihtiyaç olduğunu düşündük. Ardından Tolgay hocamızla bu sezon ve önümüzdeki sezon için yola devam etme kararı aldık" dedi.
Muğlaspor camiasına başarı sözü veren, eski ünlü futbolcu Tugay Kerimoğlu
'nun da ağabeyi olan Tolgay Kerimoğlu ise şu cümleleri kullandı:
"Önümüzde 11 maçlık bir periyot var. Alacağımız galibiyetlerle alt sıralardan kurtulmamız gerekiyor. Bahanelere sığınmadan yolumuza devam etmeliyiz. Bu hafta deplasmanda Golcükspor ile karşılaşacağız. Rakibimizi yenerek çıkışa geçmek istiyoruz."
- Muğla
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:56 Kaynak: DHA
Sarri'ye Karşı Gelen Kepa Arrizabalaga'ya 1 Haftalık Maaş Kesintisi Cezası!
İstanbul'da Metro İstasyonunda Polisleri Alarma Geçiren İhbar Asılsız Çıktı
Erdoğan'dan Yeni Askerlik İçin Tarih Verdi: Nisan'da Kanunlaştıracağız
İstanbullu Gelin, Etkili Senaryo Bulamadığı Gerekçesiyle Erken Final Yapıyor