Muğlaspor'da kongre 31 Mayıs'ta
1 saat önce
TFF 3'üncü Lig'de sezonu tamamlayan Muğlaspor'un olağanüstü genel kurulu 31 Mayıs Cuma günü gerçekleşecek.
TFF
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 03:11 Kaynak: DHA
3'üncü Lig'de sezonu tamamlayan Muğlaspor'un olağanüstü genel kurulu 31 Mayıs Cuma günü gerçekleşecek. Konakaltı Kültür Merkezi'nde düzenlenecek kongre saat 17.30'da başlayacak. Yeşil-beyazlılarda Başkan Erol Kapiz'in genel kuruldu yeniden aday olması bekleniyor.
- Muğla
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