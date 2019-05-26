Son Dakika Haberleri: Muğlaspor'da kongre 31 Mayıs'ta

Muğlaspor'da kongre 31 Mayıs'ta

1 saat önce

TFF 3'üncü Lig'de sezonu tamamlayan Muğlaspor'un olağanüstü genel kurulu 31 Mayıs Cuma günü gerçekleşecek.

Muğlaspor'da kongre 31 Mayıs'ta, System.String[]

TFF 3'üncü Lig'de sezonu tamamlayan Muğlaspor'un olağanüstü genel kurulu 31 Mayıs Cuma günü gerçekleşecek. Konakaltı Kültür Merkezi'nde düzenlenecek kongre saat 17.30'da başlayacak. Yeşil-beyazlılarda Başkan Erol Kapiz'in genel kuruldu yeniden aday olması bekleniyor.


- Muğla
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 03:11 Kaynak: DHA
Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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