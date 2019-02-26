Son Dakika Haberleri: Muğlaspor'da Pala İstifa Etti

Muğlaspor'da Pala İstifa Etti

1 saat önce

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta istediği sonuçları bir türlü alamayan, son olarak evinde Fatsa Belediyespor'la berabere kalan Muğlaspor'da teknik direktör Erdinç Pala görevi bıraktı.

Muğlaspor'da Pala İstifa Etti, System.String[]


TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta istediği sonuçları bir türlü alamayan, son olarak evinde Fatsa Belediyespor'la berabere kalan Muğlaspor'da teknik direktör Erdinç Pala görevi bıraktı. 

Fatsa maçının ardından taraftarın istifaya davet ettiği Pala, zor durumdaki kulüpte futbolcuların paralarını alamadıkları gerekçesiyle 3 gün antrenmana çıkmadıklarını söyledi. Pala, kulüpten ayrılırken, "Kulübümüzde son haftalarda yaşanan sorunlarda en az payım olmasına rağmen teknik ve taktik anlamda antrenman verme konusunda yapabileceklerimizi etkileyen para polemiği maalesef bize de yansıdı. Antrenör arkadaşlarım Melih Altuğ Sapmaz ve Fevzi Tuncay ile aylardır maaş alamamamıza rağmen elimizden geleni yaptığımıza inanıyorum ve son derece müsterihim. Kendi memleketimin takımının daha iyi yerlere gelmesini çok istediğim için görevi bırakıyorum" dedi. - Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:14 Kaynak: DHA

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