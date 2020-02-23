Muğlaspor'da sahada protesto - Son Dakika
Son Dakika Spor Muğlaspor'da sahada protesto - Son Dakika Spor

Muğlaspor'da sahada protesto

6 saat önce

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 24 hafta sonunda topladığı 36 puanla 5'inci sırada bulunan Muğlaspor'da futbolcular peşinat ve maç başı olmak üzere yaklaşık 500 bin TL tutarındaki alacaklarının ödenmemesi sebebiyle Osmaniyespor maçında protestoda bulundu.

Muğlaspor'da sahada protesto, System.String[]

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 24 hafta sonunda topladığı 36 puanla 5'inci sırada bulunan Muğlaspor'da futbolcular peşinat ve maç başı olmak üzere yaklaşık 500 bin TL tutarındaki alacaklarının ödenmemesi sebebiyle Osmaniyespor maçında protestoda bulundu.

Santra vuruşunun ardından yeşil-beyazlı futbolcular, 1 dakika boyunca sahanın ortasında hareket etmezken, konuk takım oyuncuları da aralarında top çevirdi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 03:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Real Madrid, Hazard'ın kaval kemiğinde çatlak tespit edildiğini duyurdu
Belhanda'dan maç sonu "Ağlama" göndermesi Ozan Tufan'dan, derbi sonrası Halil Umut Meler'e tepki: Buraya iyi niyetle gelmemiş Ali Koç kendisine edilen küfürler sonrası çılgına döndü

Son Dakika Haberleri
21:58 Demet Akalın, kendisine "teyze" diyen Aleyna Tilki'nin annesine yanıt verdi
20:03 Tuba Ünsal, iç çamaşırsız pozlarıyla sosyal medyayı salladı
18:25 Chloe hakkında çıkan aşk iddialarına yaptığı paylaşımla yanıt verdi
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum
13:41 Ailece alışverişe çıktılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 22:29:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Muğlaspor'da sahada protesto - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]