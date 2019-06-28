Son Dakika Haberleri: Muğlaspor'da Şermet iddialı
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Muğlaspor'da Şermet iddialı

14 dakika önce

TFF 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başlayan Muğlaspor'un takımı emanet ettiği teknik direktör Hasan Şermet, büyük başarılara imza atmak istediklerini söyledi.

Muğlaspor'da Şermet iddialı, System.String[]
TFF 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başlayan Muğlaspor'un takımı emanet ettiği teknik direktör Hasan Şermet, büyük başarılara imza atmak istediklerini söyledi. Ligde daha önce Kızılcabölükspor'la 2 kez Play-Off finali oynayan, geçen sezon da Karacabey Belediyespor'u Play-Off'a tışayan Şermet, "Muğlaspor'u hak ettiği yere getirmek için gecemizi gündüzümüze katacağız" dedi. Hasan Şermet'in yardımcılıklarını Seyfettin Kurtulmuş, Ümit Nayın, Özcan Öz ve Ali Müslim Oftaş yapacak.


- Muğla
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:24 Kaynak: DHA
Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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