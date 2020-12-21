Muğlaspor'da Tekin dönemi
21.12.2020 14:45
Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 11 maçta tek galibiyetle düşme hattından çıkamayan Muğlaspor'da Egemen Urhan'la yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Tevfik Ata Tekin getirildi.
Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 11 maçta tek galibiyetle düşme hattından çıkamayan Muğlaspor'da Egemen Urhan'la yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Tevfik Ata Tekin getirildi.
Tekin, Sıtkı Koçman Tesisleri'nde Başkan Erol Kapiz'in de katılımıyla düzenlenen törenle sezon sonuna kadar sürecek sözleşmeye imza attı. Atılan imza sonrası her iki taraf içinde hayırlı olması temennisinde bulunan Tekin, daha sonra futbolcularla tanışma toplantısı gerçekleştirdi. Tevfik Ata Tekin'in yardımcılıklarını Recep Seçkin ve Uğur Barut yapacak.
- Muğla
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