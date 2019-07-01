Son Dakika Haberleri: Muğlaspor'da transfer çalışmaları başladı
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Muğlaspor'da transfer çalışmaları başladı

1 saat önce

Muğlaspor Sportif Direktörü Abdullah Eskihisarlı transfer çalışmalarına başladıklarını açıkladı.

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Muğlaspor Sportif Direktörü Abdullah Eskihisarlı transfer çalışmalarına başladıklarını açıkladı. Eskihisarlı, "Çalışmalara iç transferlerimizle başlayacağız. Bunun dışında iki futbolcu ile görüştük. Şuan için rakamlar çok uçuk" dedi.

Muğlaspor Sportif Direktörü Abdullah Eskihisarlı transfer dönemine yönelik açıklamalarda bulundu. Eskihisarlı, "Göreve ilk geldiğimizde yeni bir teknik direktör istedik. Tolga hocayla olmaz dedik. Bu süreçte 6-7 hocayla görüşme gerçekleştirdik. Özellikle play-off oynayan, zor şartlar altında iyi işler başaran Hasan Sermet hocamızla anlaştık. Hasan Hoca gençlere de çok önem veriyor. Muğlaspor'un maddi durumu ortada" dedi.

TRANSFER ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Abdullah Eskihisarlı, "Bugün itibariyle transfer çalışmalarını başlattık. Öncelikle takım içi transferlerimizi gözden geçireceğiz. Bunun dışında iki futbolcu ile görüştük. Fakat rakamlar gerçekten çok yüksek. Biz de ön görüşme yaparak beklemeye geçiyoruz. Ayrıca son yaşanan gelişmelere bakınca federasyon gelirlerinde de bir düşüş yaşanabilir. Bu da bizim için önemli. Çünkü transfer sürecinde verdiğimiz sözleri daha sonra yerine getirmemiz gerekiyor" diye konuştu. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:28 Kaynak: İHA
Spor
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