Muğlaspor'da yeni başkan Nizamoğlu

Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Muğlaspor'da istifa eden Erol Kapiz'in yerine başkanlık görevine geçici olarak Hüseyin Nizamoğlu getirildi. Yönetim kurulunun kulüpte olağanüstü genel kurul yapılması için Muğla Valiliği'ne başvuru yaptığı ve kongre tarihinin ilerleyen günlerde belli olacağı bildirildi.Seçim tarihine kadar Nizamoğlu'nun başkanlık görevini üstleneceği yeşil-beyazlı kulüpte görev dağılımı yapıldı. Buna göre Hakan Özcan ve Alper Kolukısa başkan vekili, Serdar Sungur mali asbaşkan, Ali Çakır idari asbaşkan, Özcan Saygın profesyonel şube sorumlusu, Deniz Akgün altyapı sorumlusu, Osman Pala basın sözcüsü, Özgür Deniz Ateş bölge temsilcisi, Evşin Karacan futbolcu şubesi genel kaptanı olarak görevlendirildi.