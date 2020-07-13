Muğlaspor'da yönetimden idman ziyareti - Son Dakika

Muğlaspor'da yönetimden idman ziyareti

TFF 3. Lig 3. Grup'ta 20-28 Temmuz'da Antalya'da oynanacak Play-Off maçlarında Somaspor'la yarı finalde karşılaşacak Muğlaspor'da yönetim, takıma destek bulmak için kolları sıvadı.

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TFF 3. Lig 3. Grup'ta 20-28 Temmuz'da Antalya'da oynanacak Play-Off maçlarında Somaspor'la yarı finalde karşılaşacak Muğlaspor'da yönetim, takıma destek bulmak için kolları sıvadı. Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte yeşil-beyazlı takımın idmanını ziyaret eden Başkan Erol Kapiz futbolculara, "Sizi Antalya'ya kafanız rahat göndermenin yollarını arıyoruz" diyerek ödemeler için kaynak aradıklarını söyledi.

Başkan Kapiz, "14 yıl sonra ayağımıza kadar gelen 2. Lig şansını en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Bu zorlu yolda ilimizdeki herkesten destek bekliyoruz. Bu heyecana sadece yönetim, teknik kadro ve futbolcuların değil tüm Muğla'nın ortak olmasını istiyoruz" dedi.Teknik direktör Hasan Şermet tüm Muğla'nın oyuncularla gurur duyması gerektiğini söyleyerek, "Bize ufak bir itici güç olun yeter" diye konuştu.


Türkiye Futbol Federasyonu, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 14:04 Kaynak: DHA

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