Muğlaspor'dan 'Bayrak' kampanyası - Son Dakika
Son Dakika Spor Muğlaspor'dan 'Bayrak' kampanyası - Son Dakika Spor

Muğlaspor'dan 'Bayrak' kampanyası

6 saat önce

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grupta mücadele eden Muğlaspor tarafından 'Bayrak' kampanyası başlatıldı.

Muğlaspor'dan 'Bayrak' kampanyası, System.String[]

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grupta mücadele eden Muğlaspor tarafından 'Bayrak' kampanyası başlatıldı. Muğlaspor'a destek olunması için çağrıda bulunan Muğlaspor Kulüp Başkanı Erol Kapiz, "3 metreye 1 metre olan Muğlaspor Bayrağı için bin lira gibi bir ücret belirledik. Tüm Muğlalılardan destek bekliyoruz" dedi.


Muğlaspor Kulüp Başkanı Erol Kapiz kampanya ile ilgili yaptığı konuşmada, "Muğlaspor olarak ilk yarıyı tamamladık. İlk yarıdaki performans olarak beklediğimiz puan 28 bandındaydı. Son 3 hafta bazı şanssızlıklardan dolayı hedeflediğimiz yere gelemedik. Tüm Türkiye'de kulüplerin durumunu biliyorsunuz. Tüm kulüpler maddi sıkıntı içinde. Biz de bu daralan durumdan çıkabilmemiz için, yükümüzü hafifletmek açısından ilk yarıda yapmak istediğimiz Bayrak kampanyasını ikinci yarıda hayata geçirmeye karar verdik. Buradaki amacımız Muğlaspor'a firmaların az da olsa katkı yapmasıdır. 3 metreye 1 metre olan Muğlaspor Bayrağı için bin lira gibi bir ücret belirledik. Listemiz şuan 35-40 kişiyi buldu. Ulaşamadığımız arkadaşlarımız olabilir. Bu kampanyaya katılmak isteyen tüm Muğlalı hemşerilerimize çağrı yapmak istiyoruz. Bayrak kampanyası ile bu sıkıntılarımızdan kurtulacağız. Kampanya Ocak ayı sonuna kadar devam edecek" dedi.


"Bırakıp gitmek kolay"


48 Gençlik Taraftarlar Derneği tarafından yapılan açıklama ile ilgili konuşan Kapiz, "48 Gençlik Taraftarlar Derneği ile kulüpte bir toplantı yaptık. 'Herkes eteğindeki aşları döksün' dedik. Kendileri 'Bir maçın primini toplayabilir miyiz' dediler ve o maçın primini topladılar. Son maçlarda yaşadığımız şanssızlıklar ve ekonomik koşullar nedeniyle problemler çıkıyor. İstifa etmek çok kolay. Bırakıp gidersiniz. Fakat bizler elimizden geleni yapmak istiyoruz. Bizim de gardımızın düştüğü günler oluyor. Tam o zamanlarda sosyal medyadan yazıyorlar. Biz görevimizi layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Bizim belediyesporlar ile mücadele etmemiz zor oluyor. Çünkü bu kulüplerin giderlerini belediyeler karşılıyor. Bizde ise böyle bir durum yok. Bizde herkesin gideri bize ait. Biz her ay 40 bin liraya yakın sigorta primi yatırıyoruz. Konaklama bedeli ve uçak bileti paralarını biz karşılıyoruz. Bir de akademi ligimiz var. Bizim her hafta 60 sporcumuz deplasmana gidiyor. Tabiki bunları yapmalıyız. Alt yapıya önem vermeliyiz. Direnebildiğimiz kadar direneceğiz. Alt yapıdan profesyonel takımda oynayacak çocuklar çıkarmak istiyoruz" diye konuştu. - MUĞLA

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 12:52 Kaynak: İHA
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