Son Dakika Haberleri: Muğlaspor Evinde Kral

Muğlaspor Evinde Kral

45 dakika önce

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ikinci yarıya evinde 2-0'lık Yeni Çorumspor galibiyetiyle başlayıp Play-Off yarışını sürdüren Muğlaspor, bu sezon iç sahada kazandığı puanlarla ayakta kaldı.

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TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ikinci yarıya evinde 2-0'lık Yeni Çorumspor galibiyetiyle başlayıp Play-Off yarışını sürdüren Muğlaspor, bu sezon iç sahada kazandığı puanlarla ayakta kaldı.

Grupta şimdiye kadar çıktığı 8 deplasmanda yalnız 1 galibiyet alarak 7 kez sahadan mağlubiyetle ayrılan yeşil-beyazlılar, dış saha puan tablosunda toplam 3 puanla en başarısız takım olarak dikkat çekti. Gruptaki 18 takım arasında en kötü dış saha karnesine sahip olmasına rağmen deplasmandaki kayıplarını taraftarı önünde telafi eden Muğla, iç sahada ise 10 maçtan 6 galibiyet, 3 beraberlik çıkarıp yalnız 1 kez yenildi. Muğlaspor, evindeki 10 maçta 21 puan toplayıp grubun iç sahada en başarılı takımlarından biri oldu. - Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:04 Kaynak: DHA

Muğla, Çorumspor, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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