Muğlaspor harıl harıl
KORONAVİRÜS salgını yüzünden sezona ara verilmeden önce TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Play-Off hattında bulunan Muğlaspor, 18 Temmuz'da tekrar başlaması öngörülen lig öncesi antrenmanlarını sürdürüyor.
KORONAVİRÜS salgını yüzünden sezona ara verilmeden önce TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Play-Off hattında bulunan Muğlaspor, 18 Temmuz'da tekrar başlaması öngörülen lig öncesi antrenmanlarını sürdürüyor. Geçen hafta toplanıp Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde koronavirüs testinden geçen yeşil-beyazlılar, Ortaköy Sahası'ndaki antrenmanlarla lige hazırlanıyor. Futbol Federasyonu'nun alt liglerle ilgili vereceği son kararı bekleyen Muğlaspor'da Başkan Erol Kapiz ve yönetim de antrenmanlarda takımı yalnız bırakmıyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.06.2020 11:10 Kaynak: DHA
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