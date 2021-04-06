Muğlaspor kader sınavında
06.04.2021 10:41
Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezon başından beri düşme hattında son sıradan kurtulamayıp umutlarını iyice yitiren Muğlaspor, yarın kader sınavına çıkacak.
Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezon başından beri düşme hattında son sıradan kurtulamayıp umutlarını iyice yitiren Muğlaspor, yarın kader sınavına çıkacak.
Ligde 19 puanla kurtuluş hattındaki 30 puanlı Karbel Karaköprü Belediyespor'un 11 puan gerisinde kalan Muğla, yarın Siirt Özel İdarespor'u yenemezse Karaköprü'nün evinde Modafen'i mağlup etmesi durumunda matematiksel olarak amatör kümeye düşecek. Siirt Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Grupta son 3 maçta 7 puan alıp düşme hattından sıyrılan Bergama Belediyespor ise saat 15.00'te Bursa Yıldırımspor'la deplasmanda karşılaşacak.
- İzmir
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