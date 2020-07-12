Muğlaspor pusuya yatacak

Play-Off yarı finalde Somaspor'la kozlarını paylaşacak Muğlaspor'un başkanı Erol Kapiz, "2. Lig'e giden yolda tüm Muğla'yı tek yürek olmaya davet ediyorum. Herkesten maddi manevi destek bekliyoruz" diye konuştu.

Koronavirüs salgını nedeniyle sezona verilen aradan önce grupta 5'inci sıradayken Türkiye Futbol Federasyonu 'nun ligi tescil etmesi üzerine Play-Off oynama hakkı kazanan yeşil-beyazlılar, 17 Temmuz'da final maçlarının oynanacağı Antalya 'da kampa girecek.

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