Muğlaspor umut arıyor
31.03.2021 11:51
MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 18 puanla son sırada kalıp amatör kümeye düşmenin eşiğine gelen Muğlaspor, yarın en yakın rakibi Silivrispor'u az da olsa umutlanma hedefiyle konuk edecek.
MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 18 puanla son sırada kalıp amatör kümeye düşmenin eşiğine gelen Muğlaspor, yarın en yakın rakibi Silivrispor'u az da olsa umutlanma hedefiyle konuk edecek. Muğla Atatürk Stadı'ndaki 90 dakikanın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Grupta Muğlaspor bitime 6 maç kala 18 puanla kurtuluş hattının 11 puan gerisinde yer alıyor. Üst üste 2 galibiyetle 31 puana ulaşıp düşme hattından sıyrılan Bergama Belediyespor ise bu maçtan önce Karbel Karaköprü Belediyespor'u seriyi 3 maça çıkarmak için ağırlayacak. Bergama 14 Eylül Stadı'ndaki mücadele saat 14.00'te start alacak.
Son Dakika Ersan İlyasova'nın da formasını giydiği NBA takımı Utah Jazz uçak kazası yaşadı! Jet motoru alev aldı Kamu personeline yönelik iş ve işlemler tek bir idare tarafından yürütülecek Kripto para borsasında büyük vurgun! 3 milyon 300 bin lira dolandırılan gencin dünyası başına yıkıldı Lüks villada dehşet anları! Alevlerden kaçmak isteyen kadın balkondan atladı Ekipler pavyona çevrilen lokantada yine aynı manzara ile karşılaştı 11 yıllık eşinden boşanan Berdan Mardini'nin sözleri yeniden gündem oldu: Eşim ayaklarımı yıkar Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yaşayan Berrak Tüzünataç: Aşk hayatım çok iyi 15 milyon abonesi bulunan Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı