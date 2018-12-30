Muğlaspor'un Huzurevi Ziyareti

3. Lig ekiplerinden Muğlaspor'da Kulüp Başkanı Erol Kapiz, teknik kadro ve futbolcular Abide-Hasan Nuri Öncüer Huzurevi'ni ziyaret ederek huzurevi sakinlerinin yeni yılını kutladı.
Ligde devre arası hazırlıklarının ilk etabını kendi tesislerinde tamamlayan Muğlasporlu futbolcular ve teknik heyet, yeni yıl öncesi huzurevinde yaşayan yaşlıları ziyaret etti.
Huzurevi girişinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Muğla İl Müdürü İlkay Türkoğlu
tarafından karşılanan Muğlaspor kafilesi, huzurevi sakinlerine çiçek vererek, yeni yılarını kutladı.
Yaşlılarla birlikte şarkılar söyleyen Muğlasporlu idareci ve futbolcular günün anısına bir huzurevi sakinine Muğlaspor forması hediye ederken, bir huzurevi sakini de kendi yaptığı el işi eseri Kulüp Başkanı Erol Kapiz'e armağan etti.
Ziyarette konuşan Muğlaspor Kulübü Başkanı Erol Kapiz, huzurevi sakinlerinin yeni yılını kutlarken, bu tür ziyaretlere bundan sonra da devam edeceklerini söyledi.
Herkesin bir gün yaşlı olacağını ve bütün yaşlıların baş tacı olduğunu dile getiren Kapiz, ziyarete izin veren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Muğla İl Müdürü İlkay Türkoğlu'na teşekkür etti.
Huzurevi sakinleri ile birlikte Muğlaspor'u ziyaret ederek takıma destek vereceklerini ifade eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, yeşil beyazlı kulübe ligin ikinci yarısında başarılar diledi.