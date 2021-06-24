Muğlaspor'un kayyuma gitmesi önlendi

MİSLİ.com 3'üncü Lig'den Bölgesel Amatör Lig'e düşen Muğlaspor'un tek liste ile gidilen olağan genel kurulunda Hüseyin Nizamoğlu, tekrar başkan seçildi.

MİSLİ.com 3'üncü Lig'den Bölgesel Amatör Lig'e düşen Muğlaspor'un tek liste ile gidilen olağan genel kurulunda Hüseyin Nizamoğlu, tekrar başkan seçildi. Kulübün kayyuma gitmemesi için geçici yönetim oluşturulurken, yönetimin ilk toplantısında tekrar kongre kararı alınacağı öğrenildi. Ekonomik sıkıntılar ile boğuşup amatöre düşerek taraftarını üzen Muğlaspor'un kongresi Konakaltı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kongrede aday çıkmazken, kulübün kayyuma gitmemesi için mevcut Başkan Hüseyin Nizamoğlu başkanlığında geçici yönetim kurulu oluşturuldu. Genel kurulda şirketleşme konusunda araştırma yapması için yönetim kuruluna yetki verilirken, oluşturulan geçici yönetimin ilk toplantıda tekrardan genel kurul kararı alacağı öğrenildi. Hüseyin Nizamoğlu'nun başkanlığındaki yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Hakan Özcan, Serdar Sungur, Mehmet Güven, Gültekin Akça, Şahin Kırkan, Nail Kızıl, Ali Çakır, Ahmet Niyazi Çağlar, Bora Çulhaoğlu, Serdar Gürsoy, Evşin Karacan, Hakan Akkaya, Ufuk Çakır, Bora Sartan, Memiş Alper Yıldırım ve Metin Sarı.



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