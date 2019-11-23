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Muğlaspor ve Somaspor gurbette

6 saat önce

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta geçen hafta evinde Pazarspor'a 3-2 yenilerek 3 haftalık galibiyet serisini sürdüremeyen ve 4'üncü sıraya gerileyen Somaspor, yarın deplasmanda Osmaniyespor'la karşı karşıya gelecek.

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TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta geçen hafta evinde Pazarspor'a 3-2 yenilerek 3 haftalık galibiyet serisini sürdüremeyen ve 4'üncü sıraya gerileyen Somaspor, yarın deplasmanda Osmaniyespor'la karşı karşıya gelecek. 7 Ocak Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakada Aykut Sergin düdük çalacak.

Siyah-beyazlılar, 7'nci sıradaki rakibini yenerek yeni bir seri başlatmayı hedefliyor. Son 3 maçını kazanarak çıkışa geçen Muğlaspor, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Gölcükspor'a konuk olacak. 1'inci Grup'ta ise Kızılcabölükspor-68 Aksaray Belediyespor ve Yomraspor- Manisaspor maçları oynanacak. Bu karşılaşmalar da aynı saatte başlayacak.


Türkiye Futbol Federasyonu, Pazarspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 12:54 Kaynak: DHA
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