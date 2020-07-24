Muğlaspor yıkıldı
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta koronavirüs pandemisi öncesi sezonun ikinci yarısının flaş takımı olan Muğlaspor, Antalya'daki Play-Off yarı finalinde Somaspor'a 2-0 mağlup olurken 2'nci Lig hayallerini başka bahara erteledi.
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta koronavirüs pandemisi öncesi sezonun ikinci yarısının flaş takımı olan Muğlaspor, Antalya'daki Play-Off yarı finalinde Somaspor'a 2-0 mağlup olurken 2'nci Lig hayallerini başka bahara erteledi. Bu sezon yaşadığı mali sıkıntılara rağmen yarıştan kopmayıp genç kadrosuyla Play-Off'a adını yazdırmayı başaran yeşil-beyazlı ekip, yarı finalden 1 gün önce koronavirüs şokuyla sarsıldı. Muğla'da maçtan önce yapılan koronavirüs PCR testi pozitif çıkan teknik direktör Hasan Şermet, semptom göstermemesine rağmen prosedür gereği 14 gün karantinaya alınıp takımın başında maça çıkamadı. Teknik direktörsüz çıktığı yarı finalde rakibine ikinci yarıda kalesinde gördüğü gollerle mağlup olan Muğla, 2007'de düştüğü 2'nci Lig'e 13 yıl sonra dönme hedefini ıskaladı. Muğlaspor'da maç sonrası, 1 yıldır sportif direktörlük yapıp görev süresi dolan Abdullah Eskihisarlı kulübe veda etti.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 01:04
Kaynak: DHA
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