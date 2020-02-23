Muğlasporlu futbolcular, Osmaniyespor maçında 1 dakika topa dokunmayarak yönetimi protesto etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Muğlasporlu futbolcular, Osmaniyespor maçında 1 dakika topa dokunmayarak yönetimi protesto etti - Son Dakika Spor

Muğlasporlu futbolcular, Osmaniyespor maçında 1 dakika topa dokunmayarak yönetimi protesto etti

6 saat önce

TFF 3. Lig 3. Grupta yer alan Muğlaspor'un futbolcuları, Osmaniyespor müsabakanın başlama düdüğünün ardından 1 dakika topa dokunmayarak, yönetimi protesto etti.

Muğlasporlu futbolcular, Osmaniyespor maçında 1 dakika topa dokunmayarak yönetimi protesto etti, System.String[]

TFF 3. Lig 3. Grupta yer alan Muğlaspor'un futbolcuları, Osmaniyespor müsabakanın başlama düdüğünün ardından 1 dakika topa dokunmayarak, yönetimi protesto etti.

Yeşil-beyazlı futbolcuların, maç başı ve peşinatların uzun süredir ödenmediği iddiasıyla gerçekleştirdikleri öğrenilen eylem sırasında Osmaniyesporlu futbolcular da kendi yarı sahalarında top çevirerek Muğlasporlu futbolculara destek verdi.

"Aşkımız armaya, aşkımız futbolculara" tezahüratında bulunan 48 Gençlik taraftar grubu da futbolcuların bu hareketini 5 dakika boyunca ayakta alkışladı.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 05:40 Kaynak: AA
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