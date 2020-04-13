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Muğlasporlu Muratcan Bölükbaşı'nın dayısı corona virüse yenildi
6 saat önce
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kaptanımız Muratcan Bölükbaşı'nın dayısı Tuncay Öztürk kısa bir süre önce yakalandığı koronavirüse yenik düştü.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kaptanımız Muratcan Bölükbaşı'nın dayısı Tuncay Öztürk kısa bir süre önce yakalandığı koronavirüse yenik düştü. Hayatını kaybeden Tuncay Öztürk'e Allah'tan rahmet, kaptanımız Muratcan ve ailesine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 12:57
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