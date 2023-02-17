Muhabbet kuşu "Maviş"in sıra dışı çıkardığı sesle depreme uykuda yakalanmadılar

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de, 6 Şubat'ta muhabbet kuşunun çıkardığı sıra dışı seslere uyanarak dışarı çıkan aile bireyleri, depremde hasar gören evlerine giremedikleri için çadır kentte barınıyor.

Masal Park otopark alanında oluşturulan geçici barınma merkezinde ailesiyle kalan 17 yaşındaki Mustafa Çimen, AA muhabirine, merkez üssü Pazarcık olan 7,7 büyüklüğündeki depreme Raufbey Mahallesi'nde evlerinde yakalandıklarını söyledi.

Çimen, yaklaşık 3 ay önce aldığı ve "Maviş" adını verdikleri yavru muhabbet kuşunun o güne kadar pek ötmediğini, 6 Şubat'ta gece farklı bir sesle kafesinde çırpındığını belirten Çimen, şöyle konuştu:

"Depremden yarım saat öncesinde tuhaf tuhaf, geceleyin, içeride ışık da yanmazken tuhaf bir ses çıkarttı. Kanat çırpıp kafesin içinde oradan oraya zıplıyordu. Ardından deprem salladı, şiddetini artırınca kuşu aldığım gibi dışarıya fırladım. Kuşun sesine uyandık. Kapıyı da açamadık, kapı sıkışmış, açamıyorduk. Kapının yönünü bile zor bulduk. Çok tuhaf bir ses çıkarttı, hızlı hızlı öttü, bir bakıma kuşun sayesinde depreme uykuda yakalanmadık. Çok şükür yıkılmadı, sadece çatlaklar var."

Mustafa Çimen, dışarıda besledikleri köpeklerin de deprem öncesi garip sesler çıkardığını dile getirdi.

Kafes dışında da besledikleri muhabbet kuşunun insanlardan kaçmadığın aktaran Çimen, "Çadır kentin maskotu oldu." dedi.

Maviş'in özellikle çocuklar tarafından çok sevildiğini dile getiren, onların elinden düşmediğini ve moral kaynağı olduğunu sözlerine ekledi.