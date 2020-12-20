Muhabbet kuşu Paşa'dan 'Türkiye maske tak, çok yaşa' uyarısı - Son Dakika

Muhabbet kuşu Paşa'dan 'Türkiye maske tak, çok yaşa' uyarısı

20.12.2020 11:40

Muhabbet kuşu Paşa'dan 'Türkiye maske tak, çok yaşa' uyarısı Muhabbet kuşu, hapşırma ve korona virüs sözünü duyunca kafesine kaçıyor Korona virüs muhabbet kuşlarının ezberlerini de değiştirdi Pandemi öncesi ev içinde duyduğu kelimeleri söyleyen muhabbet kuşu, pandemiyle birlikte 'Maske tak...

Muhabbet kuşu Paşa'dan 'Türkiye maske tak, çok yaşa' uyarısı

Muhabbet kuşu, hapşırma ve korona virüs sözünü duyunca kafesine kaçıyor

Korona virüs muhabbet kuşlarının ezberlerini de değiştirdi

Pandemi öncesi ev içinde duyduğu kelimeleri söyleyen muhabbet kuşu, pandemiyle birlikte 'Maske tak Türkiye' demeye başladı

ANTALYA - Antalya'da bir muhabbet kuşunun söylediği sözler güldürdü. 'Maske tak Türkiye', 'Çok yaşa' diyebilen kuş, birisi hapşırdığında veya korona virüs sözünü duyunca hemen kafesine kaçıyor.

Antalya'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü çalışanı Sevilay Soydan'ın 4 yıl önce sahiplendiği muhabbet kuşu, sahibinin ve çevredekilerin sözlerini hemen kapıyor. Pandemi dönemi öncesi, 'annecim', 'aşkım', '3 kere 5, 15'gibi ve buna benzer birçok kelime ve cümleyi söyleyebilen muhabbet kuşu, pandemi döneminde ise 'Maske tak Türkiye', 'Çok yaşa' gibi cümleler kurmaya başladı. Soydan ise muhabbet kuşunun ilginç videolarını çekip paylaştığı sosyal medyadan paylaşıyor.

"Türkü söylüyor"

Paşa'nın 4 yaşında olduğunu söyleyen Sevilay Soydan, "Her şeyi çok çabuk kapıyor. Türkü söyleyebiliyor, oyun topları ile oynuyor. Topunu çok seviyor. Kızımı daha çok seviyor. Bir günde söylediğimiz kelimeleri söylüyor. Örneğin, 'Ali babanın bir çiftliği var, köpekleri var' diyor. 'Ne yapıyorsun?' 'Ne oldu?' diyor. Cümle kurabiliyor. Ben bir iki kere söylemişimdir ama o 'maske tak Türkiye' diyor. Normalde ben ev işi yaparken ona gel git, 'Türkiye maskeni tak' vs. diyorum. O da başladı. Ben de şaşırdım. 'Türkiye maskeni tak. Aaa bıktım senden' diyerek cümle kurabiliyor. Ben ayrı ayrı söylemiştim ona. Kendisi cümle kurunca çok hoşuma gitti. 'Çok yaşa Türkiye maske tak, çok yaşa' diyor. Bizim evladımız gibi. Kuş değil de artık insan gibi" ifadelerini kullandı.

"Ailenin bir parçası gibi oldu"

Paşa'nın her şeyi çok iyi anlayabilme yeteneğine sahip olduğunu kaydeden Soydan, "Balkonda kilim silkiyorum. Kapı kapalı duymuyorum. 'Ne oldu?' diyorum. Çırptıkça kafasını sallıyor. 'Balkona mı çıktın sen?' diyor resmen bana. Komşum geldiği zaman onu biliyor. 'Güliz, Güliz eşek Güliz' der. 'Ahmet dedeciğim' diyor. Her şeyi güzel söylüyor. Yemek yerken hiç rahat vermiyor. Tabağı vardır. Beğenmediği zaman atar, beğendiğinde yer. Ben güldüm mü o da güler, kahkaha atar. Ailenin bir parçası gibi oldu" diye konuştu.

Evladı gibi sevdiği kuşuna sosyal medya hesabı açtıklarını da sözlerine ekleyen Soydan, "'Geveze paşam' diye bir sayfa açtık. Beğenenler oluyor. Herkese açık bir sayfa. Oradan Paşa'yı takip edebilirler" dedi.

Muhabbet kuşu Paşa'dan 'Türkiye maske tak, çok yaşa' uyarısı
Muhabbet kuşu Paşa'dan 'Türkiye maske tak, çok yaşa' uyarısı
Muhabbet kuşu Paşa'dan 'Türkiye maske tak, çok yaşa' uyarısı
Muhabbet kuşu Paşa'dan 'Türkiye maske tak, çok yaşa' uyarısı
Muhabbet kuşu Paşa'dan 'Türkiye maske tak, çok yaşa' uyarısı
Muhabbet kuşu Paşa'dan 'Türkiye maske tak, çok yaşa' uyarısı
Muhabbet kuşu Paşa'dan 'Türkiye maske tak, çok yaşa' uyarısı

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Muhabbet, Antalya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Muhabbet kuşu Paşa'dan 'Türkiye maske tak, çok yaşa' uyarısı - Son Dakika


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