Muhabbet kuşu "Paşa"nın Kastamonuspor tezahüratı sosyal medyada ilgi görüyor - KASTAMONU - Son Dakika

Muhabbet kuşu "Paşa"nın Kastamonuspor tezahüratı sosyal medyada ilgi görüyor - KASTAMONU

Kastamonu'da Ferhat Erdan'ın muhabbet kuşu "Paşa", TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden GMG Kastamonuspor için söylediği "Kastamonu Kastamonu dep dep dep" tezahüratıyla ilgi görüyor.

Kastamonu'da Ferhat Erdan'ın muhabbet kuşu "Paşa", TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden GMG Kastamonuspor için söylediği "Kastamonu Kastamonu dep dep dep" tezahüratıyla ilgi görüyor.

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Erdan, 3 yıl önce gittiği evcil hayvan mağazasında gördüğü hasta muhabbet kuşu alarak tedavi eden Erdan, daha sonra ona, taraftarlarının Kastamonuspor için söylediği tezahüratın "Kastamonu Kastamonu dep dep dep" bölümünü öğretti.

Erdan'ın, kuşun tezahüratı söylerken cep telefonu kamerasıyla çekip sosyal medyada paylaştığı görüntü, ilgi gördü.

Erdan, AA muhabirine, 2015 yılında çalışmak için Kastamonu'nun İnebolu ilçesinden İstanbul'a gittiğini söyledi.

Burada da Kastamonuspor'un maçlarını takip ettiğini anlatan Erdan, "Maçları izlerken genellikle Paşa da yanımda oluyordu. Bir gün maç izlerken Paşa, 'Kastamonu' dedi. Bunun üzerine ona, 'Kastamonu Kastamonu dep dep dep' tezahüratını ezberletmeye çalıştım. Bunun için yaklaşık bir ay uğraştım. Çektiğim videoyu sosyal medya hesaplarımdan paylaştım. Çok ilgi gördü. Kuşu isteyen de oldu ama kesinlikle vermeyeceğimi söyledim." ifadesini kullandı.

Erdan, "Paşa"ya tezahüratın tamamını ezberletmeyi çalışacağını kaydetti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Kastamonuspor, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 14:48 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muhabbet kuşu 'Paşa'nın Kastamonuspor tezahüratı sosyal medyada ilgi görüyor - KASTAMONU - Son Dakika
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