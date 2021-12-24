Üye Girişi
Muhabbet kuşuna dakikalarca kalp masajı yaptı, müdahalesi yetersiz kaldı - Son Dakika

Muhabbet kuşuna dakikalarca kalp masajı yaptı, müdahalesi yetersiz kaldı

24.12.2021 20:54

Muhabbet kuşuna dakikalarca kalp masajı yaptı, müdahalesi yetersiz kaldı -İş yerinde aldığı sağlık eğitimiyle muhabbet kuşunu kurtarmaya çalıştı Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan bir vatandaş, evladı gibi baktığı muhabbet kuşuna dakikalarca kalp masajı yaparak onu hayatta tuttu.

Muhabbet kuşuna dakikalarca kalp masajı yaptı, müdahalesi yetersiz kaldı

-İş yerinde aldığı sağlık eğitimiyle muhabbet kuşunu kurtarmaya çalıştı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan bir vatandaş, evladı gibi baktığı muhabbet kuşuna dakikalarca kalp masajı yaparak onu hayatta tuttu. Fakat bir süre sonra yeniden nefessiz kalan kuş kurtarılamadı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki Fatih Uzunoğlu, birkaç ay önce 6 yaşındaki oğlunun ısrarlarıyla birlikte yavru bir muhabbet kuşunu sahiplendi. Kuşu eliyle besleyen ve onu adeta ailenin bir ferdi olarak gören Uzunoğlu ailesi ile 'Yıldız' adını koydukları muhabbet kuşu arasında bağ oluştu. Birkaç ay sonra aile, kuşlarının hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Eşinin ve çocuğunun ağladığını duyan Fatih Uzunoğlu, hemen sesin geldiği yere koştu. Kuşu o halde gören Uzunoğlu, kalp masajı ve suni teneffüs yapmaya başladı. Uzunoğlu'nun bunu dakikalarca sürdürmesi üzerine kuş hayata kalmayı başardı. Fakat bir süre sonra yeniden nefessiz kalan kuş kurtarılamadı.

"Ailemizden birisi olmuştu"

Muhabbet kuşunu oğlunun ısrarları üzerine sahiplendiğini söyleyen Fatih Uzunoğlu, "Birkaç ay önce oğlum bana, 'Baba kuş alır mısın? Canım çok sıkılıyor' dedi. Ben de onu kırmadım. Arkadaşımdan yavru bir kuş aldım. Kuş yavru olduğu için yemek yiyemiyordu, elimizle besledik. Bize çok iyi bağlandı, omzumuzdan hiç inmiyordu. Oğlumla beraber yatıyordu, beraber uyuyorlardı. Ailemizden birisi olmuştu. Sürekli kuşla vakit geçirdiğimiz için kendi evladımız gibi olmuştu artık. Çocuğum gibi görüyordum kuşu. Aramızda öyle bir bağ oldu" dedi.

"5 dakika boyunca kalp masajı ve suni teneffüs yaptım"

İşten gelip mutfakta oturduğu sırada oturma odasından bağrışma, ağlama sesleri duyduğunu aktaran Uzunoğlu, "Oğlum yanıma geldi, 'Baba kuş öldü' dedi. Hemen koşup salona gittim. Sehpada ters dönmüş yatıyordu. Sonra iş yerinde aldığım sağlık eğitimi aklıma geldi. 'İnsanlardaki kalp masajıyla, kuşlarınki aynı mıdır? Kuşa kalp masajı yapılır mı, yapılmaz mı' diye düşündüm. Ama kaybedecek neyimiz vardı ki? Kuş zaten ölmüştü. Kalp masajı yaptım, suni teneffüs yaptım. Çektiğimiz videoda 30 saniye gözüküyor ama yaklaşık 5 dakika boyunca sürdü." diye konuştu.

"Mutfağa girdim, annem helva kavuruyordu"

Kuşları öldükten sonra morallerinin çok bozulduğunu söyleyen Uzunoğlu, "Herkesin, en çok da oğlumun morali bozuldu. Okuldan geldiği zaman sadece kuşla ilgileniyordu. Eline yem alıyordu kuşa veriyordu, aralarında bir bağ vardı. Tabii elimizle beslediğimiz için evde bir yas oldu. Kuşla aramızdaki bağın ne kadar kuvvetli olduğunu anlayın. Ben hayvanlara eziyet edenlere, kötü davrananlara çok kızıyorum. Onlar bize Allah'ın emaneti. Onları sevmeli, kollamalıyız. Onlara kendi evladımız gibi bakmalıyız" şeklinde konuştu.

Muhabbet kuşuna dakikalarca kalp masajı yaptı, müdahalesi yetersiz kaldı
Muhabbet kuşuna dakikalarca kalp masajı yaptı, müdahalesi yetersiz kaldı
Muhabbet kuşuna dakikalarca kalp masajı yaptı, müdahalesi yetersiz kaldı

YORUMLAR
500

Kocaeli, Fatih, Baba, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Muhabbet kuşuna dakikalarca kalp masajı yaptı, müdahalesi yetersiz kaldı - Son Dakika


Fatih Erbakan ittifak tercihiyle ilgili ilk kez net konuştu! Ne Millet ne de Cumhur İttifakı'nın adını andı Fatih Erbakan ittifak tercihiyle ilgili ilk kez net konuştu! Ne Millet ne de Cumhur İttifakı'nın adını andı         
20:49
Esnafın dolar övgüsünden sonra Bakan Karaismailoğlu: Recep Tayyip Erdoğan'a güveneceksin gerisi Allah kerim Esnafın dolar övgüsünden sonra Bakan Karaismailoğlu: Recep Tayyip Erdoğan'a güveneceksin gerisi Allah kerim         
19:48
Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti         
18:51
Kerem Aktürkoğlu, Lewandowski'nin takım arkadaşı oluyor Kerem Aktürkoğlu, Lewandowski'nin takım arkadaşı oluyor         
17:27
Fransa'da 9 kurdun kaçtığı hayvanat bahçesi kapatıldı! Fransa'da 9 kurdun kaçtığı hayvanat bahçesi kapatıldı!         
17:17
"Akrabanım" deyip koluna girdiği yaşlı kadının yüzüğünü çaldı "Akrabanım" deyip koluna girdiği yaşlı kadının yüzüğünü çaldı         
15:49
Dolardaki düşüş fiyatlara neden yansımıyor? Yağ ve süt ürünleri toptancılarının bahanesi aynı Dolardaki düşüş fiyatlara neden yansımıyor? Yağ ve süt ürünleri toptancılarının bahanesi aynı         
13:54
Liseli genç kız balkondan atladı, yanındaki arkadaşı son anda kurtarıldı Liseli genç kız balkondan atladı, yanındaki arkadaşı son anda kurtarıldı         
13:01
1979 model dede yadigarı otomobiline gözü gibi bakıyor! 1979 model dede yadigarı otomobiline gözü gibi bakıyor!         
12:30
"Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz "Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz         
12:12
Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti         
11:27
13 yaşındayken Adnan Oktar'ın istismarına uğrayan Serra, yaşadığı kabus dolu günleri anlattı 13 yaşındayken Adnan Oktar'ın istismarına uğrayan Serra, yaşadığı kabus dolu günleri anlattı         
11:08
Aleyna Tilki'nin yakalandığı evli iş adamı Serenay Sarıkaya ile görüntülenen o kişi çıktı Aleyna Tilki'nin yakalandığı evli iş adamı Serenay Sarıkaya ile görüntülenen o kişi çıktı         
10:45
Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi         
10:18
Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı         
09:45
33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne 33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne         
09:16
Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı         
08:34

Son Dakika Haberleri
20:49 Fatih Erbakan ittifak tercihiyle ilgili ilk kez net konuştu! Ne Millet ne de Cumhur İttifakı'nın adını andı
20:44 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, barfiks çektiği görüntüleriyle gündem oldu!
20:30 Memur-Sen, ek zam öncesi hükümete çağrıda bulundu: Memurların gelir kaybı giderilsin
20:19 Süper Lig'de yılın son bombası geliyor! Yusuf Yazıcı geri dönüyor ama Trabzonspor için değil
19:50 Galatasaray'ın gol sorunu bitecek! Her şey Mostafa Mohamed'in satışına bağlı
19:48 Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 133 kişi vefat etti, 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi
19:34 Fatma Şahin, sorulan soruyu yanıtlarken duygu dolu anlar yaşadı: Bazen gönlümü çok kırıyorlar
19:33 Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Kovid-19 testi pozitif çıktı
19:32 Korkunç kaza! İşitme engelli anneye ve çocuğuna minibüs çarptı
19:12 Ali Koç'un rakipleri çoğalıyor! Fenerbahçe'de başkanlık koltuğuna güçlü bir aday daha çıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2021 21:01:31. #1.11#
SON DAKİKA: Muhabbet kuşuna dakikalarca kalp masajı yaptı, müdahalesi yetersiz kaldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement