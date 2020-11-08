Muhabbet kuşuna depremden 8 gün sonra kavuştu - Son Dakika

Muhabbet kuşuna depremden 8 gün sonra kavuştu

İzmir'de depremde ağır hasar görmesi nedeniyle girilemeyen Egemen Apartmanı'ndaki muhabbet kuşu, 8 gün sonra kurtarılarak sahibine teslim edildi.

İzmir'de depremde ağır hasar görmesi nedeniyle girilemeyen Egemen Apartmanı'ndaki muhabbet kuşu, 8 gün sonra kurtarılarak sahibine teslim edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından girilemeyecek durumdaki hasarlı binalarda mahsur kalan evcil hayvanlar için de çalışma yürütülüyor. Depremzede Erkan Mercan'ın "Çapkın" isimli muhabbet kuşunun evinde mahsur kaldığını bildirmesi sonrası İzmir İtfaiyesi ekipleri, Bayraklı'daki Egemen Apartmanı'nın 5. katına merdiven uzattı. İtfaiyenin evden aldığı muhabbet kuşu, 8 gün sonra sahibiyle buluştu. Erkan Mercan, İzmir İtfaiyesi personeline duyarlılığı nedeniyle teşekkür etti.

Son Dakika

Yeni Başkan Joe Biden oldu ama Trump kabul etmiyor! Peki ABD'de bundan sonra ne olacak, süreç mahkemede mi bitecek?

ABD başkanlığına seçilen Biden zafer konuşması yaptı: Bölen değil, birleştiren olacağım

Definecilerin kazdığı yerden 2 bin 500 yıllık lahit çıktı, görenler gözlerine inanamadı

Trump: Bu seçimleri, hukuki yollarla kullanılan 71 milyon oyla ben kazandım

Joe Biden ABD'nin yeni başkanı oldu, Jennifer Lopez dans videosuyla kutladı

ABD'nin yeni First Lady'si Jill Biden, eğitimci kimliği ile dikkat çekiyor

Ermenistan'a tek taraflı yardım göndermeye hazırlanan Norveç'ten geri adım

Bülent Arınç, Berat Albayrak'ın "Ekonomide sıkıntı yok" sözlerine itiraz etti: Ekonomide sıkıntılar mutlaka var