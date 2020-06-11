Muhabbet kuşunu kedinin ağzından aldı - Son Dakika

Muhabbet kuşunu kedinin ağzından aldı

ADANA - Adana'nın Kozan İlçesinde Ömer Şimşek adlı 10 yaşındaki çocuk evinde kafeste beslediği muhabbet kuşunu kedinin ağzında görünce can havli ile kediyi kovalayarak muhabbet kuşunu yaralı da olsa kurtarmayı başardı.

Edinilen bilgiye göre Ağlıboğaz Mahallesi'nde ikamet eden Ömer Şimşek adlı çocuk evde kafesinde beslediği muhabbet kuşunun bir süre sonra yerinde olmadığını ve kafesinin devrilmiş olduğunu fark etti. Küçük çocuk muhabbet kuşunu bölgede gezen bir kedinin ağzında görür görmez kediyi kovalamaya başladı. Kedinin ağzından yaralı haldeki muhabbet kuşunu kurtarmayı başaran çocuk nefes nefese kaldı.

Muhabbet kuşunu kedinin ağzından ölmeden kurtarmayı başaran Ömer Şimşek adlı çocuk; "Kedimi kuş yakalamıştı bende zor kurtardım. Kedi kuşumun kanadını yemiş. Muhabbet kuşumu veterinere götüreceğim. Çok kötü durumda. Annemi çağırdım geliyor. Şimdi veterinere gideceğiz." dedi.