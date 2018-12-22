Muhabbet Kuşunun Kırık Ayağına Pim Takıldı

Zonguldak'ta sağ ayağı kırılan muhabbet kuşu, ender gerçekleştirilen ameliyatla ayağına pim takılması sonucu sağlığına kavuştu.

Zonguldak'ta sağ ayağı kırılan muhabbet kuşu, ender gerçekleştirilen ameliyatla ayağına pim takılması sonucu sağlığına kavuştu.



Petshop sahibi Ali Kaya, muhabbet kuşunun sağ ayağında şişlik olduğunu fark edince özel veteriner kliniğine götürdü. Kuşun çekilen röntgeninde sağ ayağında kırık tespit edildi. Veteriner hekim Önder Alkan, kuşu ameliyata alarak ayağına pim yerleştirdi. 2 saat süren ameliyatın ardından kuş, 1 ay içerisinde yürüyebilecek. Ameliyatın başarılı geçtiğini söyleyen Alkan, "Muhabbet kuşu sağ bacağında şişlik şikayetiyle bize getirildi. Ancak çekilen röntgen ile sağ ayağında kırık olduğunu tespit ettik. Kuş 20 gram civarında olduğu için gaz anestezi ile ameliyat yaptık. Ameliyatta kırık olan bacağını pim taktık. Başarılı bir ameliyat oldu. Ameliyattan sonra normal fonksiyonlarını yerine getirdi. Şu anda yemesi içmesi düzgün gidiyor.1 ay içerisinde yürüyüp tırmanma yapabilir." dedi. - Zonguldak

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Balık Avına Çıkan Vatandaş, Oltayla 21 Kiloluk Kılıç Balığı Yakaladı

Apartman Görevlisi Kadının Boğazını Kesen Fitness Hocası Tutuklandı

Dengesini Kaybeden Adam, Yol Çalışması Yapan Silindirin Altında Feci Şekilde Can Verdi

ABD Başkanı Trump, Suriye'den Çekilme Kararını Değerlendirdi: Türkiye, DEAŞ'la Başa Çıkabilir