Son Dakika Haberleri: Muhabbet Kuşunun Kırık Ayağına Pim Takıldı

Muhabbet Kuşunun Kırık Ayağına Pim Takıldı

7 saat önce

ZONGULDAK'ta sağ ayağı kırılan muhabbet kuşu, ender gerçekleştirilen bir ameliyatla ayağına pim takılması sonucu sağlığına kavuştu.

Muhabbet Kuşunun Kırık Ayağına Pim Takıldı, System.String[]
ZONGULDAK'ta sağ ayağı kırılan muhabbet kuşu, ender gerçekleştirilen bir ameliyatla ayağına pim takılması sonucu sağlığına kavuştu.

Petshop sahibi Ali Kaya, muhabbet kuşunun sağ ayağında şişlik olduğunu fark edince özel veteriner kliniğine götürdü. Kuşun çekilen röntgeninde sağ ayağında kırık tespit edildi. Veteriner hekim Önder Alkan, kuşu ameliyata alarak ayağına pim yerleştirdi. 2 saat süren ameliyatın ardından kuşun 1 ay içerisinde yürüyebileceği söylendi. Ameliyatın başarılı geçtiğini söyleyen Alkan, "Muhabbet kuşu sağ bacağında şişlik şikayetiyle bize getirildi. Ancak çekilen röntgen ile sağ ayağında kırık olduğunu tespit ettik. Kuş 20 gram civarında olduğu için gaz anestezi ile ameliyat yaptık. Ameliyatta kırık olan bacağını pim taktık. Başarılı bir ameliyat oldu. Ameliyattan sonra normal fonksiyonlarını yerine getirdi. Şu anda yemesi içmesi düzgün gidiyor.1 ay içerisinde yürüyüp tırmanma yapabilir." dedi.

- Zonguldak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 03:48 Kaynak: DHA

Ali Kaya, Zonguldak, Güncel
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