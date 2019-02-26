Muhabir Kar Küreme Aracının Hedefi Oldu
29 dakika önce
ABD'de bir yerel televizyon kanalının muhabiri, kar küreme aracının savurduğu karın hedefi oldu.
ABD
'de bir yerel televizyon kanalının muhabiri, kar küreme aracının savurduğu karın hedefi oldu.
Muhabir Steve Keeley, Güney
Jersey'de temizleme çalışmaları yapılan yolun kenarından yayın yapıyordu. Bu sırada geçen bir kar küreme aracı, kürediği karları muhabirin üzerine savurdu. Muhabir ve kameraman bir anlık panik yaşarken, neyse ki herhangi bir yaralanma olmadan olay atlatıldı.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:51 Kaynak: İHA
Trump'ın Açıklamasıyla Paladyum Yeni Rekorunu Kırdı
Ivanka Trump'tan Çok Konuşulacak Venezuela Çıkışı: Sen Çok Yaşa
ABD'ye Gözdağı! Rusya Savaş Çıkması Durumda Vuracağı 7 Yeri Açıkladı
Sosyal Medya Fenomeni Eylül Öztürk, Bebeğini Kucağına Aldı