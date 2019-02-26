Son Dakika Haberleri: Muhabir Kar Küreme Aracının Hedefi Oldu

Muhabir Kar Küreme Aracının Hedefi Oldu

29 dakika önce

ABD'de bir yerel televizyon kanalının muhabiri, kar küreme aracının savurduğu karın hedefi oldu.

ABD'de bir yerel televizyon kanalının muhabiri, kar küreme aracının savurduğu karın hedefi oldu.

Muhabir Steve Keeley, Güney Jersey'de temizleme çalışmaları yapılan yolun kenarından yayın yapıyordu. Bu sırada geçen bir kar küreme aracı, kürediği karları muhabirin üzerine savurdu. Muhabir ve kameraman bir anlık panik yaşarken, neyse ki herhangi bir yaralanma olmadan olay atlatıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:51 Kaynak: İHA

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