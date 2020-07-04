Muhabir kılığında girip DEAŞ'a istihbarat topladı - Son Dakika

Muhabir kılığında girip DEAŞ'a istihbarat topladı
Adana'da DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda çiftlikte yakalanan 4 zanlıdan 1'nin Türkiye'ye muhabir kılığında girip istihbarat çalışması yaparak terör örgütüne Türkiye hakkında bilgi aktardığı ileri sürüldü.
Adana'da DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda çiftlikte yakalanan 4 zanlıdan 1'nin Türkiye'ye muhabir kılığında girip istihbarat çalışması yaparak terör örgütüne Türkiye hakkında bilgi aktardığı ileri sürüldü.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak yaptıkları çalışma sonucunda DEAŞ terör örgütünün Adana'da faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Ayrıca yapılan çalışmada Suriye ve Irak uyruklu 5 zanlının terör örgütünün sözde istihbarat ve savaşçısı olduğu belirlendi. Polis, bu tespitlerin ardından 1 Temmuz günü şafak vakti özel harekat polisinin de katılımıyla eş zamanlı baskın düzenledi.
Operasyonda çiftlikte Halid El Ö., Humeydi El A., Muhammed Al A. ve İmat Ajil İbrahim İ. gözaltına alındı. Bir zanlının yakalanması için de çalışma başlattı. Gözaltına alınan Muhammed Al A. isimli zanlının DEAŞ dağılma dönemine girince Cezayir'e kaçtığı daha sonrada yasa dışı yollardan Türkiye'ye muhabir kılığında girerek istihbarat çalışması yapıp örgüte Türkiye hakkında bilgi aktardığı öğrenildi. Zanlılardan Halid El Ö.'nin ise örgütün savaşçısı olduğu belirlendi. Zanlılar emniyette 3 gün boyunca sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. - ADANA
Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 09:58 Kaynak: İHA
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