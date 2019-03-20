Son Dakika Haberleri: Muhabire "Tehdit" Suçundan Soruşturma

Muhabire "Tehdit" Suçundan Soruşturma

28 dakika önce

Başkentte, bir televizyon kanalının muhabiri hakkında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik ifadesi nedeniyle tehdit suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Muhabire
Başkentte, bir televizyon kanalının muhabiri hakkında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik ifadesi nedeniyle tehdit suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında dün Akit TV muhabirinin "Türk kamuoyu Kılıçdaroğlu gibi bazı isimlerin idam edilmesini bekliyor." şeklindeki ifadesinin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, muhabir hakkında bu ifadesi nedeniyle tehdit suçundan soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:29 Kaynak: AA

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