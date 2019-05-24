Son Dakika Haberleri: Muhabirimiz Abdulkadir Nişancı son yolculuğuna uğurlandı

Muhabirimiz Abdulkadir Nişancı son yolculuğuna uğurlandı

7 saat önce

-Abdulkadir Nişancı'nın cenazesinin musallaya konulması -İmamın konuşma yapması -Cenaze namazının kılınması -Cenazenin omuzlarda taşınması BAYBURT - Bayburt ile Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda haber takibi sırasında uçuruma düşerek yaşamını yitiren muhabirimiz Abdulkadir Nişancı son...

- Abdulkadir Nişancı'nın cenazesinin musallaya konulması
-İmamın konuşma yapması
-Cenaze namazının kılınması
-Cenazenin omuzlarda taşınması BAYBURT - Bayburt ile Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda haber takibi sırasında uçuruma düşerek yaşamını yitiren muhabirimiz Abdulkadir Nişancı son yolculuğuna uğurlandı.
Muhabirimiz Abdulkadir Nişancı son yolculuğuna uğurlandı
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 05:56 Kaynak: AA
Trabzon, Bayburt, Abdulkadir Nişancı, Güncel
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