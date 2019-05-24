Muhabirimiz Abdulkadir Nişancı son yolculuğuna uğurlandı
7 saat önce
-Abdulkadir Nişancı'nın cenazesinin musallaya konulması -İmamın konuşma yapması -Cenaze namazının kılınması -Cenazenin omuzlarda taşınması BAYBURT - Bayburt ile Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda haber takibi sırasında uçuruma düşerek yaşamını yitiren muhabirimiz Abdulkadir Nişancı son...
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 05:56 Kaynak: AA
- Abdulkadir Nişancı
'nın cenazesinin musallaya konulması
-İmamın konuşma yapması
-Cenaze namazının kılınması
-Cenazenin omuzlarda taşınması BAYBURT - Bayburt
ile Trabzon
arasındaki Soğanlı Dağı'nda haber takibi sırasında uçuruma düşerek yaşamını yitiren muhabirimiz Abdulkadir Nişancı son yolculuğuna uğurlandı.
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AA Muhabiri Abdülkadir Nişancı, Memleketi Bayburt'ta Son Yolculuğuna Uğurlandı
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