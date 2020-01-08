Muhabirinden Kulis | Galatasaray'dan Simon Kjaer bombası!

Spor Arena Özel | Hürriyet Gazetesi Galatasaray Muhabiri Ali Naci Küçük, sarı kırmızılı kulübün transfer gündemini Spor Arena'nın Muhabirinden Kulis isimli programında değerlendirdi.



Ali Naci Küçük, Galatasaray'ın Mert Çetin'i 6 aylık oynama garantisi şartıyla kiralamak için Roma ile görüştüğünü söyledi. Küçük ayrıca, Mert Çetin transferinin gerçekleşmemesi halinde sarı kırmızılı ekibin B planı olarak Simon Kjaer'i kiralamayı istediğini anlattı.



Hatırlanacağı üzere Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sezon başında ismi sarı kırmızılı takımla anılan Simon Kjaer'in transferine o dönem onay vermişti.







ALİ NACİ KÜÇÜK'ÜN GALATASARAY GÜNDEMİNİ DEĞERLENDİRMESİ ŞU ŞEKİLDE



MERT ÇETİN VE SIMON KJAER İÇİN KİRALAMA FORMÜLÜ



"Galatasaray'da teknik heyet öncelikli olarak iki mevkiye transfer istiyor; stoper ve ön libero. Galatasaray, Mert Çetin'i istedi ancak Roma kulübü bu kiralama formülüne yanaşmadı. Bu kez Galatasaray, 6 aylık bir teklifte bulundu. Sarı kırmızılı ekip, 6 aylık oynama garantisiyle hem Mert Çetin'i hem de Roma'yı ikna etmeye çalışıyor. Şu anda gidişat pek parlak değil. Mert Çetin transferi gerçekleşmemesi durumunda Galatasaray'ın B planı Simon Kjaer. Fatih Terim, sezon başında Kjaer transferine onay vermişti. Görüşmeler, kiralama formülü üzerinden sürüyor. Ancak zor bir transfer. İtalyanlar, kiralama formülüne sıcak bakmıyor."



BABEL BEDAVAYA GİDİYOR, YALNIZCA MAAŞI ÖDENECEK



"Sarı kırmızılılar, Ajax'ın Babel için yaptığı teklife bir anlamda mecbur kaldı. Hollanda temsilcisi, Babel'in yalnızca 6 aylık parasını yani 1 milyon 250 bin avroluk maaşını karşılamayı teklif etti. Ajax, bu transfer için herhangi bir kiralama bedeli de ödemeyecek."



DIAGNE DÖNECEK Mİ?



"Galatasaray'da mevcut yabancı sisteminde Mbaye Diagne'ye yer yok. Ancak Galatasaray yönetimi şunu düşünüyor; '13 milyon avro yatırım yapılan bir oyuncu 6 ay kadro dışı kalırsa biz bu oyuncuyu nasıl satarız? Nasıl gelir elde ederiz?' Bu yüzden, Galatasaray yönetimi Diagne'nin dönmesini istiyor. Bu transfer son günlerde netleşir. "



NZONZI İLE YOLLAR AYRILIYOR



"Galatasaray, Nzonzi ile yollarını ayıracak. Tecrübeli futbolcunun West Ham United ya da Everton'a imza atmaya hazırlandığını söyleyebiliriz. Yönetim, ön libero transferi için çalışmalarına son sürat devam ediyor."



ARDA TURAN BEDAVAYA OYNAMAYA HAZIR



" Arda Turan, Galatasaray'da bedelsiz olarak forma giymeye hazır. Teknik Direktör Fatih Terim ise Arda Turan'ı takımda görmek istediğini çok net şekilde ilan etti. Başkan Mustafa Cengiz ise Arda Turan konusunda çok net. Cengiz, "Arda Turan, Galatasaray'ın geleceği değil ve biz Arda Turan'ı istemiyoruz" diyor. Arda Turan'ın yönetimin tavrı sebebiyle Galatasaray forması giyebileceğini düşünmüyorum."



MARIANO VE NAGATOMO YOLCU



"Galatasaray'da Mariano ve Nagatomo'nun sözleşmesinin feshedilmesi bekleniyor. Sarı kırmızılı yönetim, her iki oyuncunun da menajeriyle görüşüyor ancak her iki oyuncu cephesi de ikinci yarı alacaklarının bir kısmını talep ediyor."



