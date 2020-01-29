Muhabirlerden yeni atanan Emniyet Müdürü Temiz'e ziyaret - Son Dakika

Afyonkarahisar'da görev yapan ajans temsilcileri ve asayiş muhabirleri İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan İl Emniyet Müdürü Ali Temiz'i makamında ziyaret etti.



Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı görevini yürütürken Afyonkarahisar'a İl Emniyet Müdürü olarak atanan Ali Temiz'i kentte görev yapan ajans temsilcileri ile asayiş muhabirleri ziyaret etti. Daha önce Afyonkarahisar'a geldiğini dile getiren Temiz, Afyonkarahisar'ın huzurlu bir kent olduğunu söyledi. İlk İl Emniyet Müdürlüğü görevi olduğunu söyleyen Temiz Afyonkarahisar'ın kavşak bir noktada yer aldığını, trafik akışının yoğun olduğunu söyledi. Halkın huzur ve güvenliği için çalışacaklarını dile getiren İl Emniyet Müdürü Ali Temiz basın ile işbirliği içerisinde güzel projelere imza atacaklarını söyledi. - AFYONKARAHİSAR