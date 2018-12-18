Son Dakika Haberleri: Muhacir Dernekleri Federasyonu'ndan Kazım Kurt'a Ziyaret

Muhacir Dernekleri Federasyonu'ndan Kazım Kurt'a Ziyaret

2 saat önce

Eskişehir Muhacir Dernekleri Federasyonu, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

Muhacir Dernekleri Federasyonu'ndan Kazım Kurt'a Ziyaret, System.String[]
Eskişehir Muhacir Dernekleri Federasyonu, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete Muhacir Dernekleri Federasyonu Başkanı Recep Demir ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. Odunpazarı Belediyesi'nin başarılı çalışmalara imza attığını söyleyen Recep Demir, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a Odunpazarı Halkı için gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Muhacir Dernekleri Federasyonu'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kazım Kurt ise, hemşeri derneklerinin önemine dikkat çekti. Hemşeri derneklerinin bir araya gelmek ve kültürü yaşatmak için çok önemli olduğunu kaydeden Başkan Kurt, Muhacir Dernekleri Federasyonu Başkanı Recep Demir ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diledi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:39 Kaynak: İHA

Eskişehir, Odunpazarı, Kazım Kurt, Güncel
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