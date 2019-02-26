Son Dakika Haberleri: Muhacir Evi Müzesi Açıldı

Muhacir Evi Müzesi Açıldı

7 dakika önce

Çorlu Muhacir Evi Müzesi törenle açıldı.

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Çorlu Muhacir Evi Müzesi törenle açıldı.

Cemaliye Mahallesi'ndeki müzenin açılışında konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ genelinde bin 53 adet tarihi yapı olduğunu ve bunların arasında 40'ın üzerindeki tarihi yapının Çorlu ilçesinde olduğunu söyledi.

Albayrak, müzenin Çorlu ve Tekirdağ için önemli bir simge olacağını kaydetti.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ise, tarihi evin müze yapılmasının aşamalarını anlattı.

Evin eski mülk sahibi Ercan Doğanca da evde yaşadığı anılarını aktardı.

Açılış törenine Tekirdağ Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 06:01 Kaynak: AA

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