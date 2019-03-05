Son Dakika Haberleri: Muhafazakar Dünyanın Güçlü Kadınları Hijab In Style'da

Muhafazakar Dünyanın Güçlü Kadınları Hijab In Style'da

1 saat önce

Muhafazakar moda ve yaşam dergisi Hijab In Style, bu yıl üçüncüsü kutlanan 27 Mart Müslüman Kadınlar Günü dolayısıyla, muhafazakar dünyanın güçlü seslerinin, aktivist ve öncü kadınların hikayelerine yer verdiği özel bir Mart sayısı hazırladı.

Muhafazakar Dünyanın Güçlü Kadınları Hijab In Style'da, System.String[]

ABD merkezli olan ve dünyanın pek çok ülkesinde dağıtımı yapılan derginin kapağında ise muhafazakar modanın öncüsü sayılan Rabia Zargarpur'a yer verildi.

Dubai'de büyüyen Rabia Z markasının kurucusu ve tasarımcısı Zargarpur, üniversite eğitimini moda ve işletme üzerine ABD'de tamamladı. Üniversite yıllarında, ünlü moda markası Valentino'da part-time çalıştı. Müslüman ve başı örtülü bir kadın olarak moda dünyasında tırnaklarıyla kendi markasını kuran Zargarpur, Hijab In Style'a, modern muhafazakar kadınların moda dünyasında o dönemde ihmal edildiğini gördüğü için, kendi ulaşılabilir-lüks hazır giyim markasını kurmaya karar verdiğini anlattı.

2002 yılında da modern ve muhafazakar kadınları hedefleyen e-ticaret mağazasını açan Zargarpur,2008'de British Council'in Yılın Uluslararası Genç Moda Girişimcisi Akdeniz Bölgesi Ödülü'nü kazandı. Zargarpur'un tasarımları ertesi yıl Londra Moda Haftası'nda podyuma çıktı. Bugün 71 ülkeye online satış yapan Rabia Z, sektörün öncüsü olarak pek çok girişimciye ve tasarımcıya örnek oldu. Bir yandan London College of Fashion'dan doktorasını almaya hazırlanan Zargarpur, aynı zamanda Rabia Z Muhafazakar Moda Akademisi ve online Rabia Z Mentorluk Programı ile genç girişimci ve tasarımcıların yolunu açma hedefinde emin adımlarla yürüyor. Fotoğraf çekimleri Dubai'de gerçekleştirilen Rabia Zargarpur röportajı Hijab In Style'ın Mart sayısında...

İngiltere'de Loreal Paris'in anaakım reklamlarında yer alan ilk Müslüman ve örtülü kadın Amena Khan, bir sosyal medya fenomeni, Pearl Daisy markasının kurucusu ve model olarak moda ve güzellik dünyasındaki yükselişini Hijab In Style okurlarına anlattı.

Muhafazakar Moda Konseyi (Council of Modest Fashion) Afrika Bölge Direktörü Roshan Isaacs sonyıllarda yükselen muhafazakar modanın geleceğiyle ilgili öngörülerini Hijab In Style'a aktardı.

Büyük moda evlerinin SS19 koleksiyonları...

Hem göze hem mideye hitap eden tarifleri, kitapları, yemek programlarıyla kendilerinden söz ettiren

Müslüman kadın aşçılar...

Afrika'da doğayla ve özünüzle bağ kurmanızı sağlayacak bir yolculuk: Helal Safari...

Bunlar ve çok daha fazlası Hijab In Style Mart sayısında Türkiye'de D&R raflarında okuyucuyla buluşuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 02:33 Kaynak: Bültenler

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