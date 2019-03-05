Muhafazakar Dünyanın Güçlü Kadınları Hijab In Style'da

ABD merkezli olan ve dünyanın pek çok ülkesinde dağıtımı yapılan derginin kapağında ise muhafazakar modanın öncüsü sayılan Rabia Zargarpur'a yer verildi.

Dubai'de büyüyen Rabia Z markasının kurucusu ve tasarımcısı Zargarpur, üniversite eğitimini moda ve işletme üzerine ABD'de tamamladı. Üniversite yıllarında, ünlü moda markası Valentino'da part-time çalıştı. Müslüman ve başı örtülü bir kadın olarak moda dünyasında tırnaklarıyla kendi markasını kuran Zargarpur, Hijab In Style'a, modern muhafazakar kadınların moda dünyasında o dönemde ihmal edildiğini gördüğü için, kendi ulaşılabilir-lüks hazır giyim markasını kurmaya karar verdiğini anlattı.

2002 yılında da modern ve muhafazakar kadınları hedefleyen e-ticaret mağazasını açan Zargarpur,2008'de British Council'in Yılın Uluslararası Genç Moda Girişimcisi Akdeniz Bölgesi Ödülü'nü kazandı. Zargarpur'un tasarımları ertesi yıl Londra Moda Haftası'nda podyuma çıktı. Bugün 71 ülkeye online satış yapan Rabia Z, sektörün öncüsü olarak pek çok girişimciye ve tasarımcıya örnek oldu. Bir yandan London College of Fashion'dan doktorasını almaya hazırlanan Zargarpur, aynı zamanda Rabia Z Muhafazakar Moda Akademisi ve online Rabia Z Mentorluk Programı ile genç girişimci ve tasarımcıların yolunu açma hedefinde emin adımlarla yürüyor. Fotoğraf çekimleri Dubai'de gerçekleştirilen Rabia Zargarpur röportajı Hijab In Style'ın Mart sayısında...

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