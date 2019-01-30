Muhafazakâr Giyim Dünyasının Duayen İsimleri Lifestyle Turkey'de

İstanbul Büyükşehir Belediye BaşkanıMevlüt Uysal'ın açılışını gerçekleştirdiği fuar, 19 Ocak Cumartesi günü davetlileri ve ünlü markaları bir araya getirdi.

Muhafazakâr giyim sektörünün popüler isimlerinden; Esra Seziş KIĞILI, muhafazakâr giyim üzerine, Sacide Tuba BARKÇİN ise "Helal Seyahat ve Yaşam Tarzı" üzerine sunumlarını gerçekleştirdi. Haberler.com'un CEO'su Sümeyra TEYMUR moderatörlüğünde gerçekleştirilmiş olan "Dijital Dünya ve Muhafazakâr Giyim Sektörü" paneli büyük ilgi gördü. ITO sponsorluğunda Cemile Sultan Korusu'nda gerçekleşen akşam yemeğinde ise sektörün duayenleri, influencerler ve marka temsilcileri bir araya geldi.

Lifestyle Turkey fuarının, Yurtdışı Proje Direktörü: Muhammed BUKHARY moderatörlüğünde gerçekleşen "Muhafazakar Giyim Sektörünün Dünya Ticaretindeki Konumu ve Gelişimi" konulu paneline alanın disiplinler arası önemli global temsilcileri olan; Türkiye'den Özlem ŞAHİN, Endonezya'dan Franka SOERIA, Asia'dan İsmail SEMİN, Rusya ve Orta Asya'dan Dilyara SADRIEYA, Afrika'dan Roshan ISAACS ve Ortadoğu'dan Bridget DEAN konuşmacı olarak katıldı.

Haberler.com'un CEO'su Sümeyra TEYMUR moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Dijital Dünya ve Muhafazakâr Giyim Sektörü" konulu panelde ise dijital dünyanın önemli temsilcileri; Hülya ASLAN, Ümit KARALAR, Bilal ALEMDAR ve Bengü ARSLAN konuşmacı olarak yer aldı.