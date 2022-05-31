Muhafazakar moda pazarı hedef kitlesini genişletti - Son Dakika
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Muhafazakar moda pazarı hedef kitlesini genişletti

31.05.2022 10:20
Muhafazakar moda pazarı hedef kitlesini genişletti

Moda sektöründe muhafazakar giyim pazarının hedef kitlesi genişledi.

Moda sektöründe muhafazakar giyim pazarının hedef kitlesi genişledi. Ortadoğu ve Kuzey Afrika'nın (MENA) yanı sıra, Asya Pasifik bölgesini içine alan bölgeyi sahiplenen küresel muhafazakar moda pazarı, Kafkasya'dan Türki Cumhuriyetlere ve Akdeniz bölgesine kadar uzanan geniş bir coğrafyayı etkisi altına almaya başladı.

Pazarın hedef kitlesini genişletmesi, 13. Uluslararası Ekonomi Zirvesi: "Rusya-İslam Dünyası: Kazan Zirvesi 2022" kapsamında düzenlenen Modest Fashion Day Festivali'nde gözler önüne serildi. Etkinlik, Invest Tatarstan, Markamarie, Council of Modest Fashion ve Modest Russia tarafından düzenlendi.

MUHAFAZAKAR MODA PAZARININ BÜYÜMESİNDE ÜLKELER ARASI İŞ BİRLİĞİ ÖNEMLİ

Muhafazakar moda pazarı zamansız tasarımların etkisiyle her kesimden insanın yaşamında yerini alırken, küresel ölçekte düzenlenen etkinlik ve defilelerle de etki alanını genişletiyor. Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da 19-21 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen 13. Uluslararası Ekonomi Zirvesi kapsamında düzenlenen Modest Fashion Day Festivali'nde muhafazakar moda sektörü tüm yönleriyle ele alındı. Festivalde düzenlenen Muhafazakar Moda Günü etkinliğinde, tasarımcılar AKHMADULLINA, Al Shiira, Anaras, Asheri, Azukar Moreno, Bloombia, Buro Banu, INSHELLÍNE, Kuzma by Natalia Kuzmenko, Li Scarf, Restu Pratiwi ve Sultan Saliev'in en yeni koleksiyonları sergilendi. Muhafazakar moda pazarında en yeni trendlerin belirlendiği etkinlikte, Rusya, Endonezya, Kazakistan, Özbekistan ve İspanya'dan gelen 12 tasarımcı ile markalar arasındaki işbirliğini güçlendirmek için panel ve networking görüşmeleri yapıldı. Küresel ticaret hacminin genişletilmesi hedefi doğrultusunda ülkeler arası iş birliğinin önemi vurgulandı. 3 gün süren etkinlikte muhafazakar moda sektörü odağında ekonomi, kaynakların paylaşımı etrafında inşa edilmiş bir sosyoekonomik sistem, İslami finans, gençlik diplomasisi, ihracatın geliştirilmesi, girişimcilik ve yatırım konuları masaya yatırıldı.

ULUSLARARASI ÖLÇEKTE İŞ BİRLİĞİ PLATFORMU YARATILDI

Doğu-Batı sentezi sunan ve Müslüman olmayan ülkeleri de hedef kitlesine ekleyen muhafazakar moda pazarı, Modest Fashion Day Festivali kapsamında düzenlenen Muhafazakar Moda Günü etkinliğinde potansiyelini ortaya koydu. 5 ülkeden 12 tasarımcının en yeni koleksiyonlarının sergilendiği etkinlik, uluslararası ölçekte ülkeler arası iş birliği geliştirilmesi açısından yarattığı avantajlarla dikkat çekti. Pazarda uluslararası etkinliklerin sayısının artırılmasıyla ülkeler arası ticaret hacminin daha da yukarılara taşınması hedefleniyor.

KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİMİN YENİ ARACI

Rusya, Endonezya, Kazakistan, Özbekistan ve İspanya'nın muhafazakar moda markalarının tanıtımının yapıldığı etkinlikte özgün stilini, dönemin karakteristik teknikleriyle yorumlayan özel koleksiyonlar büyük ilgi gördü. Etkinlikte Endonezya, Hollanda, Fas, Cezayir, Özbekistan, İspanya, Türkiye ve Rusya'dan alanında uzman isimlerin katıldığı Kültürlerarası İletişimin Aracı Olarak Muhafazakar Moda adlı panel düzenlendi.


Muhafazakar moda pazarı hedef kitlesini genişletti
Muhafazakar moda pazarı hedef kitlesini genişletti
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Kaynak: DHA

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