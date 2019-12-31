Muhafazakar Yükseliş Partisi'nde kongre heyecanı - Son Dakika
Son Dakika Politika Muhafazakar Yükseliş Partisi'nde kongre heyecanı - Son Dakika

Muhafazakar Yükseliş Partisi'nde kongre heyecanı

6 saat önce

Muhafazakar Yükseliş Partisi'nin Diyarbakır'ın Ergani ilçe kongresi büyük bir katılımla gerçekleşti.

Muhafazakar Yükseliş Partisi'nde kongre heyecanı, System.String[]

Muhafazakar Yükseliş Partisi'nin Diyarbakır'ın Ergani ilçe kongresi büyük bir katılımla gerçekleşti.


Muhafazakar Yükseliş Parti Ergani ilçe kongresi yapıldı. Muhafazakar Yükseliş Partisi Diyarbakır İl Başkanı Songül Işık başkanlığında bir düğün salonunda gerçekleşen kongrede partinin Ergani İlçe Başkanlığına Gültekin Kaya seçildi.


Parti üyeleri kongreye yoğun katılımla ilgi gösterirken, Muhafazakar Yükseliş Partisi lideri Ahmet Reyiz Yılmaz da kongreye gönderdiği mesajda birlik ve "faizsiz Türkiye" ifadelerine yer verdi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Ergani, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 01:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yıl mesajı yayınladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın fotoğraf yarışmasında 3 kareyi oyladı Muharrem İnce'den Beştepe iddialarıyla ilgili CHP'ye tepki: Birisi çıkıp da biz arkadaşımıza kefiliz demedi, ciğerimi yakıyor burası Mansur Yavaş'tan Sinan Aygün'ün rüşvet iddialarıyla ilgili açıklama: Gökçek göbeğine kadar bu işin içinde

Son Dakika Haberleri
19:31 Bakan Pakdemirli, tedavisi tamamlanan hayvanları doğaya saldı - Son Dakika Haber
19:25 Son dakika: ABD'den büyükelçilik baskını sonrası kritik hamle! 100 deniz piyadesi gönderilecek - Son Dakika Haber
19:24 Hong Kong'da 2020 kutlanıyor - Son Dakika Haber
19:24 Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika Haber
19:20 Libya'da siyasi dengeyi değiştiren General Halife Hafter kimdir? - Son Dakika Haber
18:55 Sakarya'da sahilde erkek cesedi bulundu - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 19:34:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Muhafazakar Yükseliş Partisi'nde kongre heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]