Muhafazakar Yükseliş Partisi'nde kongre heyecanı - Son Dakika
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Muhafazakar Yükseliş Partisi'nde kongre heyecanı

12 saat önce

Muhafazakar Yükseliş Partisi'nin Diyarbakır'ın Ergani ilçe kongresi büyük bir katılımla gerçekleşti.

Muhafazakar Yükseliş Partisi'nde kongre heyecanı, System.String[]

Muhafazakar Yükseliş Partisi'nin Diyarbakır'ın Ergani ilçe kongresi büyük bir katılımla gerçekleşti.


Muhafazakar Yükseliş Parti Ergani ilçe kongresi yapıldı. Muhafazakar Yükseliş Partisi Diyarbakır İl Başkanı Songül Işık başkanlığında bir düğün salonunda gerçekleşen kongrede partinin Ergani İlçe Başkanlığına Gültekin Kaya seçildi.


Parti üyeleri kongreye yoğun katılımla ilgi gösterirken, Muhafazakar Yükseliş Partisi lideri Ahmet Reyiz Yılmaz da kongreye gönderdiği mesajda birlik ve "faizsiz Türkiye" ifadelerine yer verdi. - DİYARBAKIR

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 01:12 Kaynak: İHA
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