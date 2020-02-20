Muhafız Alayı darbe davasında Emniyet Müdürü Dinç tanık olarak dinlenildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muhafız Alayı darbe davasında Emniyet Müdürü Dinç tanık olarak dinlenildi - Son Dakika

Muhafız Alayı darbe davasında Emniyet Müdürü Dinç tanık olarak dinlenildi

7 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 kişinin yargılandığı davaya devam edildi.

Muhafız Alayı darbe davasında Emniyet Müdürü Dinç tanık olarak dinlenildi, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 kişinin yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Emniyet İstihbarat Daire Başkanı olarak görev yapan Eskişehir İl Emniyet Müdürü Engin Dinç tanık sıfatıyla dinlenildi.

Olay akşamı iş arkadaşları ile yemekte olduğunu anlatan Dinç, ilk önce Genelkurmay'da bir el silah sesi duyulduğuna dair kendilerine bilgi geldiğini, yaşanan askeri hareketlilik sonrasında da yemeğin sonlandırıldığını bildirdi.

Bazı ekip arkadaşlarıyla darbecilerin eline geçen TRT'ye gittiğini anlatan Dinç, darbe karşıtı vatandaşların da bölgede toplanmaya başladığını kaydetti.

TRT nizamiyesindeki askerlere teslim olmaları yönünde anons yaptıklarını, yaşananların "devleti yıkmaya teşebbüs" anlamına geldiğini söylediklerini dile getiren Dinç, bazı askerlerin silahlarını vermek istemediğini belirtti.

Olaylar sırasında helikopterlerden TRT bölgesine ateş açıldığını ve yaralananların olduğunu ifade eden Emniyet Müdürü Dinç, ilerleyen saatlerde bazı askerlerin teslim olmaya ikna olduğunu anlattı.

Mahkeme başkanının, bazı askerlerin, "Buraya kandırılarak getirildik, pişmanız." gibi söylemlerde bulunup bulunmadığını sorduğu Dinç, "Sanki başka bir ülkenin askerlerini teslim alıyormuşuz gibiydi. Bazı rütbelileri vurmayı düşündüm ama üzerlerindeki üniforma Türk ordusunun üniforması olduğu için vazgeçtim. Askerlerin hiçbirinde pişmanlık şeklinde ifade duymadım." ifadelerini kullandı.

İlerleyen saatlerde TRT içindeki korsan darbe bildirisini okutan sanıkların da teslim alındığını beyan eden Dinç, söz konusu kişilerin emniyete götürüldüğünü kaydetti.

Muhafız Alayı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:00 Kaynak: AA
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